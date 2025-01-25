Müsavat Dervişoğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Bunları delirteceğim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tarsus'ta iktidarı hedef alan açıklamalarda bulundu. İktidarın bilerek kendi üzerine geldiğini belirten Dervişoğlu, “Bunların bizden istediğini yapmayacağım. Bunları şaşırtmaya devam edeceğim. Bunları bırakın şaşırtmayı delirteceğim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana programı kapsamında Tarsus Kent Konseyi’ni ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Türkiye gündemindeki sorunların konuşulmaması için iktidarın bilerek üzerine geldiğini ve karşılık beklediğini belirterek, “Bunların istediğini yapmayacağım. Bunları şaşırtmaya devem edeceğim. Bunları bırakın şaşırtmayı delirteceğim” dedi.

"BUNLARI BIRAKIN ŞAŞIRTMAYI DELİRTECEĞİM"

Dervişoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Müsavat Dervişoğlu bu dertleri konuşmasın biz ortaya bir gündem atalım o gündem üzerinde tartışılsın diyor. Ne diyor biz tehdit edelim hakaret edelim o da bize karşılık versin. Karakterimi de biliyorlar ya allah yukarıda şahit. Kolay kolay her şeye teslim olmayacağımı biliyor. Bunların bizden istediğini yapmayacağım. Bunları şaşırtmaya devem edeceğim. Bunları bırakın şaşırtmayı delirteceğim. Bunlar ne yaparsa yapsınlar bir daha beni refleksilerimle konuşturamayacaklar. Ben reflekslerle değil Türkiye’nin gerçekleriyle konuşacağım. Çünkü ben sizin genel başkanınızım.”

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