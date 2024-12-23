MÜSİAD, Merkez Bankası'nın kararı için beklentisini açıkladı

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü alacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.

Mahmut Asmalı, yılın ikinci yarısında talep koşullarında gözlenen bozulmaya rağmen iş gücü piyasalarının 2024 görünümünün olumlu seyrettiğini hatırlatarak, aralık ayında faiz indirimi beklediklerini ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Haziran 2022'de 830 seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin CDS risk primlerinin bu ay itibarıyla 250 puana kadar gerilediğini belirterek, "Ekonomik gelişmeler ve genel beklenti iklimine paralel olarak, Türkiye'nin CDS primlerinde düşüşün önümüzdeki yıl da devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Mevcut göstergelerin, parasal sıkılaşma politikasının iç talebi arzulanan ölçüde sınırlayamadığını gösterdiğini vurgulayan Asmalı, dar ve orta gelirlilerin zorunlu harcamalarına yönelik taleplerin baskılandığını, yüksek gelir grubunun taleplerinin ise güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

"ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ YAPILMASI HEPİMİZİN ORTAK BEKLENTİSİ"

Bu yılın, dış ticaret, cari denge ve istihdam gelişmeleri bağlamında Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine uygun ve hatta birçok göstergede öngörüden de olumlu seyrettiğini belirten Asmalı, büyüme tarafında daha ılımlı ve enflasyon tarafında ise OVP hedefinin üzerinde bir seyir gördüklerini aktardı.

Mevcut göstergelerin, parasal sıkılaşma politikasının, iç talebi arzulanan ölçüde sınırlayamadığını gösterdiğine işaret eden Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede MÜSİAD olarak yüzde 44-45 bandındaki yıl sonu enflasyon beklentimizi koruduğumuzu yeniden ifade ediyoruz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken, enflasyonla mücadelenin maliyetinin toplumsal olarak daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Mevcut politikalar ışığında dar ve orta gelirlilerin zorunlu harcamalarına yönelik talepleri baskılanırken, yüksek gelir grubunun talepleri güçlü kalmaya devam etmiştir.

Böylece gelir dağılımı daha da bozulurken, bu durum tekrardan enflasyonu artırıcı bir etki oluşturmaktadır. Bu çerçevede Merkez Bankasından, 8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faize karşı artık aralık ayında faiz indirimi yapmasının, hepimizin ortak beklentisi olduğunu yineliyoruz. Yılın son ayında politika faizinde öngörülecek bir indirimin, firmalarımızın 2025 yılına ilişkin motivasyonunda olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz."