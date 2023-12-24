Muslera derbinin dominant tarafını açıkladı

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Muslera derbinin dominant tarafını açıkladı
Galatasaray'ın kalecisi Muslera derbi yorumunda dikkat çeken sözler sarf etti.

"Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik" diyen Muslera beraberlikten mutlu olmadıklarını da sözlerine ekledi.

Muslera şöyle devam etti:

Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi.

"KAPALI OYUN"

Sergilenen futbolla ilgili olarak da özeleştiride bulanan Muslera, "Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu. Böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor" dedi.

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