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Galatasaray'da Muslera paniği: Cezasını nerede çekecek

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera; FIFA'dan ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli eldivenin cezasını nerede çekeceği de merak konusu oldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 18:42
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Galatasaray'da Muslera paniği: Cezasını nerede çekecek
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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hakem grubuna tepki göstermişti.

Muslera'nın FIFA'dan ceza alması bekleniyor. Aynı zamanda bu cezanın Galatasaray'ı mı yoksa Uruguay Milli Takımı'nı mı etkileyeceği tartışma konusu oldu.

Muslera ve Godin'in hakemi protestodan alacakları cezayı milli takım maçlarında çekeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

Gimenez ve Cavani'nin ise başı büyük dertte. FIFA'nın yönetmeliğinde 12.4 maddesinden ceza alırlarsa 6 aydan başlayan futbol yasağıyla karşılaşacaklar ki bu da kulüp maçlarında forma giyemeyecekleri anlamına geliyor.

FIFA yetkilisinin sırtına vuran ve VAR monitörüne tekme atan iki oyuncuya minimum beklenen ceza ise 10 milli maçtan men olacak. Uruguay Futbol Federasyonu, 9 Ocak tarihine kadar savunmasını vermek zorunda. Cezalar ise şubat ayı sonunda belli olacak.

 

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