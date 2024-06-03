Muslera kriz çıkarttı

Kaynak: Haber Merkezi
Muslera kriz çıkarttı

Uruguay'da emekli olan Muslera'nın milli takıma dönmesi için ikna edilmemesi tepkilere neden oldu.

Copa America öncesi hazırlıklarına devam eden Uruguay Milli Takımı hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü oynanacak olan mücadele öncesi Edinson Cavani ve Fernando Muslera'nın kadroya çağrılmaması olay oldu.

Galatasaray'ın kalesini koruyan Urugaylı file bekçisi her ne kadar bir süre önce milli takımı bıraktığını açıklasada basın teknik direktör Marcelo Bielsa'yı suçluyor.

resim-2024-06-03-192435556.png

"DAHA İYİ İLETİŞİM KURABİLİRDİ"

Bielsa'nın Muslera'yı turnuvaya katılması için ikna edememesini başarısızlık olarak tanımlayan Uruguaylı gazetecilerden Daniel Castro, "Bu çılgınlığı hiç sevmedim. Teknik direktöre en iyi seçimi yapması için para ödüyorlar. Bunun için yıldız oyuncularla daha iyi ve saygılı iletişim kurabilirdi. Uruguay'ın iyiliği için bunu yapmalıydı" dedi.

"NELER OLUYOR"

Bir diğer gazeteci Sergio Gorzy ise, "Beni kötü bir öksürük tuttu. İlk önce Vecino, sonra Cavani'yi şimdi de Türkiye'nin şampiyonu Fernando Muslera'yı milli takımdan emekli etmek. Neler oluyor?" sözlerini sarf etti.

resim-2024-06-03-192459128.png

PERFORMANSI

2009 yılında ilk kez giydiği Uruguay A Milli Takım formasıyla 133 maça çıkan Muslera kalesinde 135 gol görürken 54 maçta kalesini gole kapattı.

İlgili Haberler
Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı
Aziz Yıldırım şok olacak
İtalya'yı Türkiye korkusu sardı
İtalya'yı Türkiye korkusu sardı
Son Haberler
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü Yerel Haberler
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Pakistan'da maden faciası: 11 kişi öldü Dünya
Pakistan'da maden faciası: 11 kişi öldü
Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi Gündem
Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi
Eski avukat ve icra müdürünün öldürülmesi davası başladı Gündem
Eski avukat ve icra müdürünün öldürülmesi davası başladı
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi" Video
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi"
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem Yerel Haberler
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı Spor
Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı