Muslera kriz çıkarttı

Copa America öncesi hazırlıklarına devam eden Uruguay Milli Takımı hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü oynanacak olan mücadele öncesi Edinson Cavani ve Fernando Muslera'nın kadroya çağrılmaması olay oldu.

Galatasaray'ın kalesini koruyan Urugaylı file bekçisi her ne kadar bir süre önce milli takımı bıraktığını açıklasada basın teknik direktör Marcelo Bielsa'yı suçluyor.

"DAHA İYİ İLETİŞİM KURABİLİRDİ"

Bielsa'nın Muslera'yı turnuvaya katılması için ikna edememesini başarısızlık olarak tanımlayan Uruguaylı gazetecilerden Daniel Castro, "Bu çılgınlığı hiç sevmedim. Teknik direktöre en iyi seçimi yapması için para ödüyorlar. Bunun için yıldız oyuncularla daha iyi ve saygılı iletişim kurabilirdi. Uruguay'ın iyiliği için bunu yapmalıydı" dedi.

"NELER OLUYOR"

Bir diğer gazeteci Sergio Gorzy ise, "Beni kötü bir öksürük tuttu. İlk önce Vecino, sonra Cavani'yi şimdi de Türkiye'nin şampiyonu Fernando Muslera'yı milli takımdan emekli etmek. Neler oluyor?" sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

2009 yılında ilk kez giydiği Uruguay A Milli Takım formasıyla 133 maça çıkan Muslera kalesinde 135 gol görürken 54 maçta kalesini gole kapattı.