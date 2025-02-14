Muslera röportajı yarıda bırakıp gitti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Muslera TRT Spor muhabirinin sorusunun ardından röportajı yarıda bıraktı.

RÖPORTAJI BIRAKIP GİTTİ

Muhabir: "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir." sorusunu sordu.

Fernando Muslera ise "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda benim?" diyerek ropörtajı yarıda bırakıp gitti.

Muslera röportajın başında ise "Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.