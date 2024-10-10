Muslera sokak satın aldı. Yeni kulüp de satın almıştı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Uruguay 3. Lig'inde mücadele eden Sportivo Bella Italia'yı satın aldığı haberleriyle dünya gündemine oturmuştu.

MUSLERA SOKAK SATIN ALDI

38 yaşındaki tecrübeli kalecinin ülkesinde bir de sokak satın aldığı ortaya çıktı. Uruguay basınında yer alan haberlere göre Muslera, Maldonado bölgesinde bulunan bir sokağı satın almak için 266 bin dolar ödedi.

Belediye tarafından onay verilen bu satış için Belediye Başkanı Alexandro Infante, Muslera'nın Maldonado'da yaşayan ve yatırım yapan bir vatandaş olduğuna vurgu yaptı, yapılan satışın yalnızca ünlü bir isimle ilgili olmadığını ifade etti.

Fakat bölge halkı duruma tepki gösterdi. Punta Ballena'da gerçekleşecek bir projenin çevresel değişikliklere yol açacağına dair endişeler dile getirilirken, bu projeye karşı 12 binden fazla imza toplandı.

Muhalefet partisi temsilcisi Jorge Pieri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Muslera’nın talebinin hızlı bir şekilde ele alındığını belirtti. Pieri, bu aceleci sürecin derinlemesine bir inceleme yapılmasına olanak tanımadığını ifade ederek, durumu "yeterince gerekçelendirilmediğini" söyledi.