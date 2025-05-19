Muslera tek başına rekortmen!

Galatasaray'da 2011’den bu yana birçok büyük başarıya imza atan Fernando Muslera yeni bir rekor daha kırarak Türk futbolunun en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Süper Lig’de 2024-2025’te de mutlu sona ulaşan Muslera toplamda 8. şampiyonluğunu kazandı. Türkiye Kupası’nda 5. zaferine Trabzonspor karşısında ulaşan Uruguaylı eldiven TFF Süper Kupa’da da 6 kez zirveye çıktı.

FERNANDO MUSLERA BÜLENT KORKMAZ'I SOLLADI!

Toplamda 19 kupaya ulaşan Muslera, bir diğer efsane Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak Galatasaray tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.

39 yaşındaki eldiven aynı zamanda Bülent Korkmaz’ın (589) ardından kulüp tarihinin en çok forma giyen 2. oyuncusu.

GOL ATAN EN YAŞLI İSİM

Muslera, dün yaptığı kurtarışlarla Kayseri’ye geçit vermezken performansını golle de taçlandırdı. 86. dakikada VAR uyarısıyla kazanılan penaltıda taraftarların isteği ile Muslera topun başına geçerken meslektaşının müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu. Nisan 2012’den (Manisa) sonra ligde gol atan en son kaleci, yine Muslera’ydı. 39 yaşındaki eldiven ayrıca Galatasaray formasıyla gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da ele geçirdi. Daha önce bu unvan Mertens’e aitti.