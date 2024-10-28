Muslera'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Sezon sonu...'

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Muslera'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Sezon sonu...'

Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-1 kazanılan derbisi sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Muslera, "Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz" dedi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un "Sezon sonu ayrılacak isimler olacak" açıklaması üzerine ayrılık ihtimali hakkında konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" sözlerini sarf etti.

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