Muslera'dan flaş sözler: Sona doğru geldik!

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Muslera'dan flaş sözler: Sona doğru geldik!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera Hatayspor maçında Süper Lig'deki 489. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor maçında sahaya çıkarak 429 maç ile Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı.

"SONA GELDİĞİMİZ ANLAMINA GELİYOR"

Konyaspor maçını 1-0 kazanan Galatasaray haftayı mutlu kapatırken Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera "Bu büyük kulübe 2011'de geldim, hem şahsi olarak hem ekip olarak birçok şey kazandık. Bugün de maçlarda benim adımın birinci sırada yer alıyor olması çok büyük bir gurur. 429 maç, bu aynı zamanda sona geldiğimiz anlamına geliyor..." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Muslera'nın 429 maça çıkıp Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncusu olması hakkında Okan Buruk ise "Bir yabancı oyuncu olarak bu kadar sene bu ülkede oynaması ve bu sayıya ulaşması gerçekten çok büyük bir gurur. Bugüne denk geldi, Muslera'nın buna ihtiyacı vardı. Maç öncesi seremoni, takım arkadaşlarından destek..." dedi.

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