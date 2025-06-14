Muslera'dan Icardi'ye: Normal değil, kafasında sadece Fenerbahçe var

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Muslera'dan Icardi'ye: Normal değil, kafasında sadece Fenerbahçe var

Galatasaray’ın efsaneleri arasına giren Muslera, takımın Fenerbahçe ile yaptığı olaylı Süper Kupa finali için ilginç anekdotlar anlattı.

Galatasaray’a veda eden Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma için ilginç açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın resmi youtube kanalındaki röportajda konuşan Uruguaylı file bekçisi takım arkadaşı Icardi ile ilgili yaşadıklarını anlattı.

Muslera, kariyeri ile ilgili yaşadıklarını anlatırken Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları Süper Kupa finaline değindi. Muslera, "Ben Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşmak istemiyorum, çok kötüydü. O maç sadece Mauro oynadı. Herkes neden olduğunu biliyor. Onun kafada sadece Fenerbahçe var. Adam 1 dakika oynadı ve gol attı. Normal değil. Biz çocukları alkışlayacaktık ama Mauro... Mauro çok istedi. ‘Kaç dakika oynarız bilmiyorum ama garanti gol atacağım’ dedi." sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa finaline Fenerbahçe maçın ileri bir tarihte oynanması ve yabancı hakemin yönetmesi istekleri kabul görmeyince U19 takımı ile çıkmıştı. Galatasaray maçın 1’inci dakikasında Icardi’nin attığı gol ile öne geçerken Fenerbahçe daha sonra maçtan çekilmişti. Tatil edilen maçta hükmen Galatasaray’ın 3-0 galibiyetine karar verilmişti.

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