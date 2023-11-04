Muslera'dan kötü haber. Galatasaray resmen açıkladı

Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan Fernando Muslera ile ilgili Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Muslera'dan kötü haber. Galatasaray resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu açıkladı.

HERHANGİ BİR KIRIĞA RASTLANMADI
Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI
Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Uruguaylı eldivenin, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da Bayern Münih ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor. Fernando Muslera'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali de bulunuyor.

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