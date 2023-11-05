Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te

Kolunda kırık bulunmamasına rağmen durumu beklenenden ciddi olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Bayern Münih ve Hatay maçlarında forma giyemeyecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında kolundan sakatlanmıştı. Sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Uruğuaylı file bekçisinde "kırık" tespit edilmemesi, sevinçle karşılanmıştı. Ancak dirsek ekleminde yırtık ve kanama olan Muslera'nın durumunun beklenenden ciddi. Tedavisine hemen başlanan Muslera şimdilik 2 kritik karşılaşmada görev alamayacak.

GÜNAY GÜVENÇ GÖREVE HAZIR
Galatasaray'da Muslera; 8 Kasım'daki Bayern Münih ve 11 Kasım'daki Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki kalecinin yerine Günay Güvenç şans bulacak. Teknik direktör Okan Buruk; Günay ile yakından ilgileniyor.

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