Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında kolundan sakatlanmıştı. Sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Uruğuaylı file bekçisinde "kırık" tespit edilmemesi, sevinçle karşılanmıştı. Ancak dirsek ekleminde yırtık ve kanama olan Muslera'nın durumunun beklenenden ciddi. Tedavisine hemen başlanan Muslera şimdilik 2 kritik karşılaşmada görev alamayacak.

GÜNAY GÜVENÇ GÖREVE HAZIR

Galatasaray'da Muslera; 8 Kasım'daki Bayern Münih ve 11 Kasım'daki Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki kalecinin yerine Günay Güvenç şans bulacak. Teknik direktör Okan Buruk; Günay ile yakından ilgileniyor.