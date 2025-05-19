Muslera'nın penaltısı için sert sözler kullanmıştı! Mourinho geçmişte aynısını yapmış

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Muslera'nın penaltısı için sert sözler kullanmıştı! Mourinho geçmişte aynısını yapmış

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fernando Muslera'nın Kayserispor karşısında kullandığı penaltı için sarı-kırmızılılara çok sert sözler kullanmıştı. Ancak Mourinho'nun geçmişi ile ilgili ortaya çıkan bir detay Portekizli teknik adamın tutarsızlığını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Süper Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Aynı anda başlayan bir diğer maçta evinde Eyüpspor'u yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu ve Kayserispor maçında Muslera'nın penaltı golü atmasını eleştirdi.

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JOSE MOURINHO MUSLERA'NIN PENALTI ATMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

"Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim, şampiyonluk kutlayış biçiminiz sizin insani durumunuzu gösterir" diyen Portekizli teknik adam "Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon içindeki hikayelerinin bir özeti oldu. Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" diye konuştu.

PORTO'DA AYNISINI YAPMIŞ!

Mourinho, Porto'nun başındayken Varzim'i 7-0 yendikleri 2002-2003 sezonu Taça de Portugal çeyrek final maçında kalecisine gol attırdığı ortaya çıktı. Müsabakanın 90+2. dakikasında kullanılan penaltı vuruşunu kaleci Nuno Espirito Santo'nun yaptığı ve maçtaki 7. golü kaydettiği görüldü.

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