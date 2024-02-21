Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak

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Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera için Avrupa'nın köklü kulübü devreye girdi.

Galatasaray’da geçirdiği 12 yılda sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı-kırmızılı yönetim 37 yaşında olmasına rağmen bu sezonki performansıyla gençlere taş çıkartan Muslera için sözleşme teklifinde bulundu.

Yıldız kalecinin yönetimin teklifine henüz evet dememesi ayrılık iddialarını güçlendirirken bomba bir gelişme yaşandı.

Hali hazırda Serie B’de mücadele eden İtalya’nın köklü kulübü Serie A’ya yükselmeleri halinde kaleyi Muslera’ya emanet etmek istiyor.

Uruguaylı kalecinin menajeri ile bir görüşme gerçekleştiren İtalyan ekibi transfer konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Öte yandan Fernando Muslera ise kararını sezon sonunda ileteceğini söyledi.

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