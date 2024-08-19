Muslera'yı çıldırtacak karar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray Young Boys deplasmanına çıkacak.
Mücadele 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Stade de Suisse’de başlayacak.
Karşılaşma için artık nefesler tutulurken UEFA’dan flaş bir karar geldi.
UEFA yaptığı açıklamada mücadelenin hakeminin Alman hakem Daniel Siebert’in düdük çalacağını açıkladı.
MUSLERA'YI ÇILDIRTMIŞTI
2022 Dünya Kupası'nda Uruguay – Gana mücadelesinde verdiği kararlarla herkesi çıldırtmıştı. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Muslera, Gimenez, Cavani ve Godin hakemin üstüne yürümüştü.