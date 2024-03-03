Müslüm Gürses mezarı başında anıldı

Kaynak: AA
Müslüm Gürses mezarı başında anıldı
Müslüm Gürses sevenleri tarafından vefatının 11.yılında anıldı.

Gürses’in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında yapılan anma töreninde Gürses'in kabrinin etrafına posterleri asıldı, hayır lokması, simit ve lokum dağıtıldı.

Mezarın etrafına kurulan stantlarda Adana'nın meşhur acılı ütü tostu yapılırken çay ocağı da kuruldu.

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Anmaya Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken kişiler de katıldı. Sanatçının hayranları bu kişilerle fotoğraf çektirdi.

Gürses'e benzeyen kişiler arasında yer alan ses sanatçısı Mehmet Özkar, yaptığı açıklamada, "İnsanlar çift yaratılmış. İnsanlar bizi gördükçe Müslüm Baba'yı hatırlıyor. Unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz." İfadelerini kullandı.

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