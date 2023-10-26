Muş'ta çocuklar Cumhuriyet için koştu

Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 150 öğrenci kıyasıya yarıştı.

KAYNAK: İHA
Muş'ta çocuklar Cumhuriyet için koştu


150 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde başlayıp belediye binası önünde son bulan yarışmada, sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Burada konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, gençleri spora teşvik etmek istediklerini anlatarak, "Spora yön verecek bireyler yetiştirmeyi, spora ilgiyi artırarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. İlçemizdeki bütün imkânların tamamını gençliğin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.
Yarışmanın sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalarının 29 Ekim günü etkinlikleri çerçevesinde verileceği belirtildi.
Gençlik Koşusu’na Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Sağlık Grup Müdürü Ayşegül Mutlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya ve beden eğitimi öğretmenleri de katıldı.

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