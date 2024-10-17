Muş’ta dolu yağışı etkili oldu

Muş merkezde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini gösteren şiddetli yağış, cadde ve sokakları adeta dere yatağına çevirdi.

Muşlu vatandaşlar, bu ani hava değişikliğine hazırlıksız yakalanmanın getirdiği zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşarken, araç sahipleri de yağış nedeniyle zorlu anlar yaşadı.

Yağış sırasında, özellikle ana yollar ve ara sokaklar su altında kalırken, okuldan çıkan öğrenciler ve yaşlılar, su birikintilerinin olduğu yerleri geçmekte zorluk yaşadı.