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Muş'ta eğitime 1 gün daha 'kar' tatili

Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitime 1 gün ara verileceği ve kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 23:33
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Muş'ta eğitime 1 gün daha 'kar' tatili

Muş'ta eğitime 1 gün daha 'kar' tatili
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Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediği değerlendirilerek, herhangi bir riskli durumun önüne geçmek amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri doğrultusunda, ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacakları açıklandı.

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