Muş'ta el yapım patlayıcı maddesi ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı maddesi ve düzeneği ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Muş'ta el yapım patlayıcı maddesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Kasım'da Şenyayla Bölgesinde icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Çelik 2023-114" operasyonunda 100 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı maddesi, bir 155 milimetre çapında obüs mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Kasım 2023 günü Şenyayla Bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Çelik 2023-114 Operasyonu çerçevesinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet 18 kg'lık yağ tenekesi içerisinde 100 kg ağırlığında el yapımı patlayıcı madde, 1 adet 155 mm çapında obüs mühimmatı, EYP yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşlarımızın desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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