Muş'ta öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.