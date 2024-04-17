Muş'ta öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kaynak: DHA
Muş'ta öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum-Varto karayolu İçmeler köyü girişinde saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Köy muhtarı Çayan Dursun'un yönetimindeki 35 PMD 82 plakalı hafif ticari araç ile Zeki Çetin'in yönetimindeki 49 J 4042 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, köy muhtarı Çayan Dursun ise Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza yerine giden Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök, incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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