Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Sürücü ve 15 öğretmen yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Sürücü ve 15 öğretmen yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Diyarbakır karayolu üzerindeki Kızılağaç beldesi mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Diyarbakır karayolu üzerindeki Kızılağaç beldesi mevkiinde meydana geldi. K.Y. idaresindeki 49 J 1101 plakalı servis minibüsü, yağışlı havada yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Kızılağaç İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli 15 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Sürücü ve 15 öğretmen yaralı

Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Sürücü ve 15 öğretmen yaralı

Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Sürücü ve 15 öğretmen yaralı

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