Muş'ta şarbon alarmı: Kumluca köyü karantinaya alındı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köydeki 600 büyükbaş hayvanı hastalığa karşı aşıladı.

Şarbon hastalığının tespit edilmesinin ardından köyde bilgilendirme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Selami Kaşıkara, hastalığın meralardan bulaştığını belirterek, "Meradan hayvana ilk bulaştığında ani ölüm görülüyor ve doğal deliklerden kan gelmesiyle kesin şarbon teşhisi konuluyor. Hastalığın yayılmasını engellemek için hayvanların iç organlarına bakılmasını istemiyoruz çünkü bu bakteri doğada bin yıl yaşayabilir ve tüm canlılar için tehlike oluşturabilir" dedi. Kaşıkara, ölen hayvanların derin çukurlara gömülmesi gerektiğini vurguladı.

Karantina bölgesinde 5 yıl boyunca aşılama çalışmalarının devam edeceğini belirten Kaşıkara, üreticilere şarbon aşısı yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, şarbonlu hayvan veya etle temas etmenin insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, vatandaşların şüpheli durumları hemen Sağlık İl Müdürlüğü veya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğini söyledi.

Kumluca köyünde çiftçilik yapan Erkan Korkmazer, "Köyümüzde 10 gündür devam eden şarbon vakaları nedeniyle 30-40 hayvanımız telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin aşılama çalışmaları sayesinde hayvanlarımız iyileşme sürecine girdi. Şu anda hayvanlarımız karantinada ve bir hafta daha böyle kalacak. Diğer çiftçilere, hayvanlarını rastgele bırakmamalarını ve vakit kaybetmeden yetkililere bildirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.