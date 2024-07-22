Muş'ta şarbon alarmı: Kumluca köyü karantinaya alındı

Kaynak: İHA
Muş'ta şarbon alarmı: Kumluca köyü karantinaya alındı

Muş'un Kumluca köyü, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine 21 günlük karantinaya alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köydeki 600 büyükbaş hayvanı hastalığa karşı aşıladı.

Şarbon hastalığının tespit edilmesinin ardından köyde bilgilendirme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Selami Kaşıkara, hastalığın meralardan bulaştığını belirterek, "Meradan hayvana ilk bulaştığında ani ölüm görülüyor ve doğal deliklerden kan gelmesiyle kesin şarbon teşhisi konuluyor. Hastalığın yayılmasını engellemek için hayvanların iç organlarına bakılmasını istemiyoruz çünkü bu bakteri doğada bin yıl yaşayabilir ve tüm canlılar için tehlike oluşturabilir" dedi. Kaşıkara, ölen hayvanların derin çukurlara gömülmesi gerektiğini vurguladı.

Karantina bölgesinde 5 yıl boyunca aşılama çalışmalarının devam edeceğini belirten Kaşıkara, üreticilere şarbon aşısı yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, şarbonlu hayvan veya etle temas etmenin insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, vatandaşların şüpheli durumları hemen Sağlık İl Müdürlüğü veya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğini söyledi.

Kumluca köyünde çiftçilik yapan Erkan Korkmazer, "Köyümüzde 10 gündür devam eden şarbon vakaları nedeniyle 30-40 hayvanımız telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin aşılama çalışmaları sayesinde hayvanlarımız iyileşme sürecine girdi. Şu anda hayvanlarımız karantinada ve bir hafta daha böyle kalacak. Diğer çiftçilere, hayvanlarını rastgele bırakmamalarını ve vakit kaybetmeden yetkililere bildirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

aw252247-01.jpg

aw252247-02.jpg

aw252247-04.jpg

aw252247-05.jpg

aw252247-06.jpg

aw252247-07.jpg

aw252247-08.jpg

aw252247-09.jpg

Son Haberler
İsrail BM konvoyuna saldırdı Dünya
İsrail BM konvoyuna saldırdı
İskele altındaki balıkları görmek isterken köpek balığına denk geldi Video
İskele altındaki balıkları görmek isterken köpek balığına denk geldi
Erdoğan Esad görüşmesi yalanlandı. İktidara yakın gazete iddia etmişti Gündem
Erdoğan Esad görüşmesi yalanlandı. İktidara yakın gazete iddia etmişti
Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü Video
Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü
Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü Yerel Haberler
Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü
16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı Gündem
16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı
Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı Gündem
Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı