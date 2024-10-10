Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Muş’ta motor kısmı alev alan şehirler arası yolcu otobüsü, sürücünün hızlı müdahalesiyle yol kenarına çekildi ve 10 yolcu tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Van-Samsun seferini yapan otobüs, Muş-Bingöl karayolunun Gedik rampası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti ve 10 yolcuyu tahliye etti. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki otobüsü söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka bir otobüse alındı. Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandıMuş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

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