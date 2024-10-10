Muş’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü

Van-Samsun seferini yapan otobüs, Muş-Bingöl karayolunun Gedik rampası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti ve 10 yolcuyu tahliye etti. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki otobüsü söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka bir otobüse alındı. Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı