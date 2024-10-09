Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kaynak: AA
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Otobüsteki 10 yolcu, firmaya ait başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti

Van-Samsun seferini gerçekleştiren 60 TY 677 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, Muş-Bingöl kara yolunun Gedik rampası mevkisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları indirdi. Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kısa sürede büyüyen ve otobüsün tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otobüsteki 10 yolcu, olay yerinden alınarak firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Son Haberler
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Snoop Dogg kimdir?
Snoop Dogg kimdir?
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza