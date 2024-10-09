Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Van-Samsun seferini gerçekleştiren 60 TY 677 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, Muş-Bingöl kara yolunun Gedik rampası mevkisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları indirdi. Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kısa sürede büyüyen ve otobüsün tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otobüsteki 10 yolcu, olay yerinden alınarak firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.