Mustafa Avkıran evlilik yıl dönümünü kutladı. “Dile kolay tam 30 yıl”

Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.
"Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, ayıkken kör kütük sarhoşken, korkular denizinde nefes almaya çalışıp huzuru ararken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi, bir daha zor buluruz böylemizi. Seni çok seviyorum canım karım. Yoktan var ettiğin, yaşattığın her şey için minnettarım. Nice otuzlara…"
Övül Avkıran da sosyal medya hesabından duygularını şöyle dile getirdi: 30'uncu evlilik yıldönümümüz.
26 Nisan 1993 / 26 Nisan 2023
Çok aşık olduk
Çok sevdik
Çok iyi arkadaş olduk
Çok iyi iş ortağı olduk
Aşırı çalıştık, çok ürettik
Çok yorulduk
Çok şahane kavgalar ettik
Az küstük dayanamayıp hep barıştık
Birlikte güzel uçtuk, çoğu gerçekleşen hayallerin ortağı olduk
Risk aldık, eğrisi doğrusu sonuçlarını birlikte yaşadık
Çok gezdik gördük göçebeliği sevdik
Misler gibi yedik içtik
Fütursuz yiyip içemeyeceğimiz günlere geldik
Çok güzel dostlarımız oldu, dostlarla muhabbet sofralarımız eksik olmadı
Ailemiz yanımızda oldu.
Çok büyük ve güzel bir sürpriz yaparak hayatımıza Alaz geldi
Planlı değildi, büyük sürpriz oldu, muhteşem oldu hatta 8 yaşında bile oldu gereksiz hızlı oldu.
Neyse işte böyle.
E boru değil bir kadeh kalkar 30 yıla
o zaman yola devam