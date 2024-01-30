Mustafa Denizli'nin kızı CHP'den aday oldu

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP’nin İzmir’deki belediye başkan adayları belli oldu.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay gösterildi.

Ayrıca 30 ilçenin adayları da açıklandı.

LAL DENİZLİ ÇEŞME'DEN ADAY OLDU

Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Lal Denizli oldu.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’nin (PM) onayıyla teknik direktör ve spor yorumcusu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Çeşme'den aday gösterildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Lal Denizli, aday olarak isminin duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Denizli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“14 yıllık yolculuğumda tek bir gün bile "ben" demedim; daima biz olmak için mücadele verdim. Hiç bir zaman görev seçen olmadım. Halkımız için, partimizin verdiği her görevi layıkıyla yerine getirmeye özen gösterdim. Tıpkı bugün olduğu gibi...

Başta kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, desteğini esirgemeyen değerli başkanlarım Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize, partimizin üst kurulu Parti Meclisi üyelerimize ve süreç boyunca daima yolculuğuma destek olan partili tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Çeşme; ailem, memleketim, yuvam, huzurum ve mücadelem...

Biz, bundan bir asır önce Çeşme topraklarına göçmüş bir aileyiz. Ailem, 100 yıldır tüm varlığını, emeklerini ve köklerini bu topraklarda koruyor.

Sakızından kavununa, sokaklarından caddelerine, köyünden kumsalına, denizinden rüzgarına zeytin ağaçlarına kadar her şeyiyle eşsiz olan güzel Çeşme'nin, sadece Türkiye'nin değil; dünyanın örnek belediyelerinden biri olması için çok çalışacağız. Katılımcı, insana saygılı, çocuklarla dost, hayvanlara şefkatli bir yönetim anlayışımız olacak. Yapılacak çok şey, yürünecek çok yol var.

Çeşme'li yol arkadaşları olarak, Çeşme için emekleri çok büyük olan mevcut belediye başkanımız Sayın Ekrem Oran'a ve geçmiş dönem belediye başkanlarımıza da hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, birlikte başaracağız.”

LAL DENİZLİ KİMDİR?



1991 yılında dünyaya gelen Lal Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yapan Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda da aktif olarak görev aldı.

Öte yandan Lal Denizli, A Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da çalıştıran teknik direktör ve spor yorumcusu Mustafa Denizli'nin kızıdır.