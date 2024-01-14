Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk siyasetinin en bilindik isimlerindendir. Peki, Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında nereli?

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

1966 yılında Eskişehir'in Günyüzü İlçesi'ne bağlı Gecek köyünde doğan Mustafa Destici, ilk tahsilini Günyüzü'de, orta tahsilini Sivrihisar ilçesinde, lise tahsilini ise Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Destici, öğretmenlik kariyerine atıldı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe Tarihi üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Ülkü Ocakları'nda 1978 yılında göreve başlayan Mustafa Destici, 12 Eylül Darbesi sonrasında kurulan "Gençlik Kültür Sanat Ocakları"nın Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun MÇP'ye geçmesiyle Nizam-ı Âlem Ocakları'nda görev aldı.

Tarım Bakanlığı'nda 2000 yılına kadar görev yapan Mustafa Destici, 1992 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun isteğiyle Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. MKYK Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevler üstlendi.

2008 yılında 7. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar MKYK Üyeliğine seçilen Destici, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2011'de yapılan 4. Olağanüstü kurultayda Genel Başkan seçildi ve bu görevi halen sürdürmektedir.

Saadet Partisi ile ittifak yapma kararı sonrasında 2015 yılında Büyük Birlik Partisi'nden istifa eden Destici, Saadet Partisi'ne geçerek Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2015 ve 2018 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı gösterildi.

Güreş sporuyla uğraşan Mustafa Destici, lise yıllarında güreşle ilgilendi. Üniversite yıllarında ise Ankara Ayaşspor başta olmak üzere 1. ve 2. amatör kümede futbol oynadı. Ayrıca, İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir.