Mustafa Destici üç suç için idam cezası istedi

Mustafa Destici, BBP olarak Türkiye'de işlenen bazı suçlar için cezaları yetersiz bulduklarını, bu sebeple bazı suçların infazında idam cezasının uygulanması gerektiğini belirtti.

Destici, konuşmasının devamında, "Bir, kurşunu sıkarak, bomba patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, sivilimizi öldüren teröristler ve bunların emrini verenler için. İki, küçük yaştaki çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için. Üçüncüsü de işte böyle, 'keyfi' denilebilecek bir şekilde, sebepsiz yere taksici kardeşimizi öldüren katiller gibi. Bu katiller için de mutlaka idam cezası geri getirilmelidir” dedi.

2018'de konuyla ilgili Anayasa değişikliğini teklifi hazırladıklarını ancak kendilerinden başka hiçbir partinin buna 'evet' demediğini belirten Destici, “Milletimiz bunu bilsin. Mutlaka ama mutlaka bu 3 suç için idam geri getirilmelidir" diye konuştu.