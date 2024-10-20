Mustafa Destici'den 4 günde mükemmel U dönüşü

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığına gönderildi.

Vatandaşların çok tartıştığı söz konusu teklife göre, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeneği ödemesi planlanıyordu. Ancak kredi kartı vergisine tepkiler çoğalınca hükümet geri adım atarak kanun teklifini erteledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise kanun teklifi ilk sunulduğunda tepki gösterenleri hedef alarak ağır sözlerde bulunmuştu.

DESTİCİNİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Destici, kanun teklifine yapılan eleştirilere sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan, devlete 750 lirayla savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu! Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar."

Savunma Sanayi Fonu adı altında kredi kartlarından kesilmesi planlanan kanun teklifi hakkında söylediği sözler nedeniyle Mustafa Destici büyük tepki görmüştü. Kanun gelen tepkiler sonrası ertelenince Mustafa Destici'nin de fikirleri değişti.

Mustafa Destici yeni yaptığı açıklamada ise önceki açıklamaları ile çelişti. Destici'nin sözlerinde çelişmesi sosyal medyada gündem oldu.

4 GÜN ARAYLA FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Mustafa Destici'nin 4 gün arayla kredi kartı vergisi ile ilgili söyledikleri karşılaştırılarak paylaşılan bir video kullanıcılar arasından çok konuşuldu.

Savunma Sanayi Fonunu eleştirenler vatandaşlar hakkında, "Bunlar milliyetçileri değil DEM'lileri savunurlar, bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı savunur. Ermenistanı savunurlar" açıklamasında bulunan Destici, bu konu üzerinden kendisini eleştirilenleri yine ters köşe yaptı.

Destici tepki çeken açıklamasında 4 gün sonra, "Söylemediğim sözler üzerinden itham ediliyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Buna karşı çıkanlara DEM'li dedi Yunanlı, dedi Ermeni dedi diyorlar, benim öyle bir ifadem yok. Biz konunun önemine binaen savunma sanayinin desteklenmesi gerektiğini ifade ettik. Bunu ifade ederken kimseye hakaret etmedik, kimseyi itham etmedik. Hal böyleyken söylemediği sözler üzerinden itham edildim." diye konuştu.