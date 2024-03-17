Mustafa Destici’den Mehmet Şimşek’e emekli ikramiyesi çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu’nun Gerede ilçesinde, partisinin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Gerede’de bulunan bir otelde düzenlenen yemeğe, ilçe belediye başkan adayı Akif Allar ile parti yöneticileri ile vatandaşlar da katıldı.

Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Destici, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe gecesi kuruldu. 2017 referandumunda birlikte olduk. 2018 seçimlerini birlikte kazandık. 2019’da birlikte olduk. Daha geçtiğimiz yıl 2023 seçimlerini yine Cumhur İttifakı olarak birlikte kazandık. Ve şimdi 2024 yerel seçimlerindeyiz.” İfadelerini kaydetti.

Mustafa Destici, emekli vatandaşlara verilecek ikramiyenin yetersiz olduğunu söyledi ve 2010 referandumunda Anayasa değişikliği yapılırken, AKP’den birkaç talepte bulunduklarını aktardı. “Bunlardan bir tanesi memura sendika hakkı veriliyor emekli memura yok. O zaman emekli memurlar da normal memurların toplu sözleşme hakkından yararlansınlar dedik.” Diyen Destici, “ Onların maaşı ne kadar artıyorsa emekli memurunda o kadar artsın. Bunu kabul ettirdik.” açıklamasında bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK’E SESLENDİ: “ELİNİ VİCDANINA KOY”

En düşük emekli maaşının asgari ücret olan 17 bin 2 TL olması gerektiğini belirten Destici, “Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin TL açıklandı. Enflasyona göre baktığımızda bunun en az 5 bin TL olması gerekiyordu. Biz diyoruz ki bu ramazan ayı için 5 bin TL olsun.” Açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 10 bin TL olmasını teklif ettiklerini aktaran Destici, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Elini vicdanına koy, emeklinin hakkını ver." dedi.