Mustafa Destici'den Yeniden Refah Partisine 'Adaylarınızı çekin'

Yerel seçimlerin yapılması için artık son 1 haftalık zaman dilimine girildi. Tüm gözler İstanbul’a çevrilmişken megakent dışında seçim sonuçları merak edilen illerin başında Şanlıurfa yer alıyor.

AKP-DEM ve YRP’nin de kazanmaya yakın olduğu il olan Şanlıurfa’da, henüz yeni bir parti olmasına rağmen YRP’nin anket sonuçları ve geçtiğimiz günlerde 160 bin kişinin katıldığı iddia edilen Şanlıurfa mitingi siyaset arenasında oldukça ses getirdi.

YRP’nin dikkat çeken mitingi ve üye sayısındaki artışın ardından BBP lideri Mustafa Destici, Elazığ’da yaptığı konuşmada YRP’ye açıktan seslendi.

Kendi partilerinin kritik yerlerde aday çıkarmadığını ve bu sayede Cumhur İttifakına destek verdiklerini belirten Destici, Yeniden Refah’ın da kazanamayacakları yerlerde adaylarını geri çekerek Cumhur İttifakına destek olması gerektiğini şu sözler ile ifade etti:

Biz özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi kritik olan illerimizde büyük şehirlerimizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yarışmacı olan yerlerde biz hassasiyet gösterdik ve aday çıkarmadık.

Biz şimdi buradan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere daha önce geçtiğimiz seçimlerde ittifakımızda bulunup da bugün kendi adaylarıyla seçime giren partilere de sesleniyoruz.

Diyoruz ki 'Buralarda kazanma ihtimaliniz yoksa adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyin.' Doğrusu budur.

Yoksa diyelim ki Urfa'da, yani Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oyla eğer Cumhur İttifakı'nı kaybeder ve terör örgütünün partisi kazanırsa, o zaman bu vebalin altından kalkmak kendileri açısından güç olur diye düşünüyorum.