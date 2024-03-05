Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı

Kaynak: İHA
Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin içinde bulunduğu aracın şoförü dün Tokat'ta kaza yaptı. Aracı İstanbul'a götüren çekici Amasya'da yandı. Makam aracı da alevlerden etkilendi. Araçlar incelenmek üzere otoparka çekildi.

Tokat'ta içinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu aracın şoförü kazaya karışmıştı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından Destici'nin aracı tamir edilmesi için bir çekiciye yüklenerek İstanbul'a doğru yola çıktı.

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında Destici'nin aracını taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı etkisi altına aldı.

Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

aw155275-01.jpg

aw155275-02.jpg

aw155275-03.jpg

aw155275-04.jpg

aw155275-05.jpg

aw155275-06.jpg

aw155275-07.jpg

dessssss.jpg

Son Haberler
Zengin olmanın sırrını açıkladı: 'Çalışmana hiç gerek yok. İşe bile gitmeyeceksin' Video
Zengin olmanın sırrını açıkladı: 'Çalışmana hiç gerek yok. İşe bile gitmeyeceksin'
Flaş… Flaş… Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması Ekonomi
Flaş… Flaş… Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş Gündem
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı Gündem
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir?
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı Video
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor Spor
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor