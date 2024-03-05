Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı

Tokat'ta içinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu aracın şoförü kazaya karışmıştı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından Destici'nin aracı tamir edilmesi için bir çekiciye yüklenerek İstanbul'a doğru yola çıktı.

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında Destici'nin aracını taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı etkisi altına aldı.

Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.