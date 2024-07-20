'Mustafa Hekimoğlu beni etkiliyor'

Kaynak: Haber Merkezi
'Mustafa Hekimoğlu beni etkiliyor'

5-1 kazanılan Grazer AK maçında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu hocası Giovanni van Bronckhorst'tan övgü aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Grazer AK ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Kampın verimli geçtiğini belirten Hollandalı teknik adam, daha küçük ancak iyi zemine sahip bir sahada oynadıklarını ve iyi performans sergilediklerini düşündüğünü belirtti. Paslar ve hareketlilik açısından memnun olduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, İstanbul’a iyi döndüklerini ifade etti.

Özellikle genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu’nun performansından memnuniyetini dile getiren teknik direktör, "Mustafa Hekimoğlu'nun performansından çok mutluyum, iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre alacaklardır. Tabii ki öğrenmesi gereken şeyler var" yorumunu yaptı.

Son olarak, Rafa Silva’nın performansını da değerlendiren Van Bronckhorst, Rafa’nın boş pozisyonları iyi değerlendirdiğini ve Benfica’da yıllarca gösterdiği kaliteyi sahada sergilediğini belirtti. Ayrıca, Shakhtar maçına göre bugün daha iyi bir performans sergilediklerini sözlerine ekledi.

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