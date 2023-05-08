Mustafa Hoş: İnsan yaşarken ancak bu kadar çürür. AKP'li vekil "kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller demektir" demişti

AKP'li vekil "kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" demişti. Gazeteci Mustafa Hoş, "Leş" adlı kitabında bu sözlere yanıt olarak 3 kilo doğup 1,5 kilo olarak defnedilen Kübra bebeği hatırlattı.

Mustafa Hoş: İnsan yaşarken ancak bu kadar çürür. AKP'li vekil "kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller demektir" demişti

TBMM'de skandal bir olay yaşanmıştı.

Tutanaklara göre, CHP'li Engin Altay "Millet aç, millet perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor." sözlerine karşı AKP'li Şahin Tin "O zaman aç değiller demek." ifadelerini kullanmıştı.

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Gazeteci Mustafa Hoş, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'in "kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" sözünü yazdığı "Leş" adlı kitabına taşıdı. Kübra bebeğin 3 kilo doğup 1,5 kilo olarak defnedilmesine değinen Hoş, "insan yaşarken ancak bu kadar çürür" dedi.

KİTAP NE ANLATIYOR?

Kübra bebek 3 kilo doğdu, 1,5 kilo olarak defnedildi. “Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller!” dendi.

Bu kitap kötülüğün sıradanlaştığı bir ülkede yaşananları anlatıyor. Kötülük her ne kadar yaralayıcı, yıpratıcı ve yıkıcı da olsa insanidir. Oysa “leş” halini, insani kavramlarla açıklamak imkânsız. Çünkü insanın yaşarken çürümesidir.

Her kötülüğü unutturarak ülkeyi çürüttüler.

Peki ya unutulmazsa?

İşte o zaman bu ülke yeniden doğar.

Neo-Türkiye’nin panzehri hafızadır!

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MUSTAFA HOŞ KİMDİR?

Mustafa Hoş, TV habercisi, gazeteci, televizyoncu ve yazardır. Moderatör formatı ile yayın hayatına geçen haber kanalı 24'ün yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Haber kanalında tematik film kuşakları ile sonsuzluk ve birgün, daima lilya (forever lily) gibi ödüllü filmlerin izleyiciyle buluşmasını sağlamıştır.

Mustafa Hoş kurucusu olduğu 24'den beklenmedik bir şekilde ayrılmış ve Doğuş Grubunun NTV'ye kardeş kanal olarak kurmayı planladığı eğlence kanalı TVN projesine yönetici olmuştur.

TVN proje çalışmaları devam ederken NTV'de Ekonomi Ekranının yapımını üstlenen Mustafa Hoş, halkın anlayacağı ekonomi bültenini hayata geçirmiştir.

Mustafa Hoş, halen Artıbir TV kanalında haber genel yayın yönetmenliği görevine devam etmektedir.

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