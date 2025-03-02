Mustafa Karataş duyduğu soru karşısında ne yapacağını şaşırdı! Anlamayıp tekrar sordu

Düzenleme: Kaynak: Show
Mustafa Karataş duyduğu soru karşısında ne yapacağını şaşırdı! Anlamayıp tekrar sordu

Ramazan ayının gelmesiyle ekranlarda dini programlar yer almaya başladı. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda ekranlarda olan Prof. Dr. Mustafa Karataş sahur vaktinde izleyicisinin sorduğu soru karşısında şaşkına döndü.

Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti’nde yayını arayan Elif adında bir seyirci sorduğu soruyla ile Karataş'ı şaşırttı.

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“ODA ŞEKLİNDE ÇEVİRDİLER”

Elif isimli bir seyirci ağabeyinin annesinin mezarını 4 duvar arasına aldığını anlattı. "Annemin mezar taşının etrafını oda şeklinde çevirdiler" dedi. Mustafa Karataş soru karşısında şaştı kaldı. Karataş "Bir dakika anlamadım, oda biçiminde mezarlık?" diyerek soruyu yineledi.

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“ÇOK MU ZENGİNSİNİZ?”

Seyirci "Mezarı kapattılar etrafını 4 duvar ve kapısı var" deyince Karataş "Bu kadar mezar yeri kimseye nasip olmaz çok mu zenginsiniz?" dedi.

Elif adlı seyirci ise "Yok be hocam ne zengini?" deyince stüdyo kendini tutamayarak güldü.

Prof. Dr. Mustafa Karataş "Kapatıp bir de duvara resimler asmışlar, gidiyoruz kapısı kilitli dokunamıyoruz su dökemiyoruz" sözlerini duyunca devam ederek "Müze yapmış, neyse Allah rahmet eylesin. Yapanlarla görüşün türbe şekline çevirmesinler. Doğru olmamış bu. Yapanlara günah" ifadelerini kullandı.

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