'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' demişlerdi! Teğmenler hakkında soruşturma başlatıldı

AKP ile CHP, Kara Harp Okulu mezuniyeti sırasında yaşanan olaylar nedeniyle bir kez daha karşı karşıya geldi.

Mezun olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması ve yemin töreninde okunan metin, tartışmaların odak noktası haline gelirken, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninden sonra kılıç çekerek yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran teğmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, mezuniyet töreninden çok sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı ve kıdemli teğmenlerin bugün okula çağrıldığı öğrenildi.

AKP'Lİ İSİMLERDEN 'DARBE' İMASI

AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diyerek eleştirdi. Özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük sosyal medya hesabından, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” muhaliflerin kullandığı dildir. Kabul edilemez. 1960 darbesine giden süreç 1954’de iki yüzbaşının sucuklu yumurta yemesiyle başlamıştı. Demokrat Parti bu gelişmeleri hafife almış, bedelini ağır ödemişti. AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Küçük’ün paylaşımı sonrası birçok AKP’li isim de yemi törenindeki görüntülere tepki göstermişti.

MHP VE CHP'DEN DESTEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullandı. MHP’nin resmi sosyal medya hesabı ise bu sözleri alıntıladı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek mesajı geldi. Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" ifadelerini kullandı.