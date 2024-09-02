Soruşturma açıldığı iddia edilmişti! MSB'den teğmenler açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Soruşturma açıldığı iddia edilmişti! MSB'den teğmenler açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Harp Okulu'nda kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıç çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde yemin eden teğmenler hakkında idari bir tahkikat başlatıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Gazeteci Müyesser Yıldız, iktidara yakın bazı çevrelerin "darbeci" olarak nitelendirdiği teğmenler hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat süreci başlatıldığını iddia etti.

Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağrıldığı ve tahkikatın mezuniyet töreniyle değil, sosyal medya içerikleriyle ilgili olduğu belirtildi.

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MSB YALANLADI

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

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