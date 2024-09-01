'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlere tam destek! Dervişoğlu: Türk askerinin mayası sağlamdır

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin görüntüsünü paylaşarak, "AK Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askeri okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması bir anda ülke gündemini oturdu.

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı üzerine birçok siyasiden yorum gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu teğmenlere tam destek vererek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askerî okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır.

Bağrından çıkardığı en büyük Türk'ü, Atatürk'ü daima önderi görecek ve onun hatırasına dil… pic.twitter.com/x0jV0kin7T — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) September 1, 2024

DERVİŞOĞLU: TÜRK ASKERİNİN MAYASI SAĞLAMDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, teğmenlerin slogan attığı görüntüyü resim hesabından paylaşarak çok duygulandığını vurguladı.

Dervişoğlu kısa sürede sayısız beğeni alan paylaşımında "AK Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askerî okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır. Bağrından çıkardığı en büyük Türk'ü, Atatürk'ü daima önderi görecek ve onun hatırasına dil uzatanların karşısında yalın kılıç dikilecektir. Beni duygulandırdınız, her birinizin gözlerinden öpüyorum! O mübarek asker işte bu asker, o mübarek bayrak işte bu bayrak!" sözlerini kullandı