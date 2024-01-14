Mustafa Koç'un eşinden İstanbul Havalimanı'na yatırım

HAVALİMANI YATIRIMI

Koç, yeni adres olarak İstanbul Havalimanı’nı seçerek yatırım yapmaya devam ediyor.

Yeni açılan şubenin açılışına İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ortaklarının öncülüğünde kurulan TUM'un (Tum İçtur Kiralama Yönetim ve İşletme Hizmetleri A.Ş.) Genel Müdürü Sadettin Cesur da katılım sağladı.

TÜRKİYE'DE TOPLAMDA 14 ŞUBE

Türkiye’de toplam 14 şubesi bulunan Selamlıque'ye ailesine bir şube daha eklendi. Marka sadece yurtiçinde değil aynı zamanda yurtdışı ülkeleri Umman, İngiltere, BAE, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Fransa, Almanya ve Kanada'da faaliyet gösteriyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Caroline Koç ve ortağı Banu Yentür’ün birlikte hayata geçirdikleri markanın yeni şube açılışını sosyal medya hesaplarından duyurdular.