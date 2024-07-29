Mustafa Pektemek geri döndü. İmzayı attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mustafa Pektemek geri döndü. İmzayı attı

Sakaryaspor, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i transfer etti ve 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı attırdı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, 35 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Pektemek, ''Tekrar başladığım yere döndüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluk yolunda fayda sağlayabilirim ve bu şehirde kupa kaldırabilirim. Kendime güvenim var, faydalı olacağıma inanıyorum. Kendi şehrimde ayrıca bir motive olacağımı düşünüyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kadroda daha önce aynı takımda oynadığım oyuncular da var. Birebir tanıdığım oyuncularda var ve gerçekten önemli oyuncular. İnşallah lige iyi bir şekilde başlayıp sonunu iyi bir şekilde getirebiliriz'' dedi.

Mustafa Pektemek Sakaryaspor altyapısından çıktı ve Sakaryaspor A Takımı'nda da forma giydi.

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