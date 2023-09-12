Mustafa Reşit Akçay Temmuz'da imzaladı Eylül'de bıraktı

Deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

Mustafa Reşit Akçay Temmuz'da imzaladı Eylül'de bıraktı

Geçen sezon TFF 2. Lig’de küme düşen ve yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, temmuz ayında sözleşme imzaladıkları teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığını açıkladı.

SEBEP: SAĞLIK SORUNLARI

Kulüpten yapılan açıklamada ciddi sağlık sorunları yaşayan Akçay ile karşılıklı olarak sözleşmenin sonlandırıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Mustafa Reşit Akçay'ın ikinci kamp döneminin sonunda yaşadığı ve devam eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle sözleşme karşılıklı olarak sonlandırmıştır. Söz konusu karar, Mustafa Reşit Akçay hocamızın sağlık durumu ve kulübümüzün çıkarları göz önünde bulundurularak alınan bir karardır. Kulüp olarak, Mustafa Reşit Akçay'a verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek sağlığına kavuşmasını dileriz. Yönetim Kurulumuz en kısa sürede yeni teknik direktörümüzün belirlenmesi için çalışmalarına başlamıştır” denildi.

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