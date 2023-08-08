Mustafa Sandal'ın karın kasları hayranlarına inandırıcı gelmedi

Geçtiğimiz günlerde Uzi ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Mustafa Sandal, Akyaka’daki Kitesurf'te görüntülendi. Güneşin tadını çıkartan şarkıcının karın kasları da sosyal medyanın gündemine geldi. Sosyal medya kullanıcıları Musti'nin kaslarının estetik operasyon olduğunu iddia etti.

Mustafa Sandal'ın karın kasları hayranlarına inandırıcı gelmedi

Mustafa Sandal önceki gün Muğla-Akyaka’da açtığı kitesurf (uçurtma sörfü) okulundaydı. Akyaka’daki Kitesurf' okulunda görüntülenen Musti sosyal medyanın gündemine girdi.

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Bir ara telefonla görüşen ünlü şarkıcı, o sırada sörfe hazırlanan öğrencilerden birinin unuttuğu eşyasını bulmak için konuşmasını sonlandırıp gencin yanına koştu.

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Kaslı vücuduyla dikkat çeken 53 yaşındaki ünlü şarkıcının karın kasları görenlere pek inandırıcı gelmedi. Mustafa Sandal'ın fit görüntüsü ve karın kaslarını gerçekçi bulmayanlar vardı.

Şarkıcının özelikle karın kaslarını gerçekçi bulmayan hayranları, kasların estetik operasyonla sonucu bu hale getirildiğini iddia ettiler.

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