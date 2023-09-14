Mustafa Sandal'dan "şeriat istemeyenler kafirdir" diyen Halil Konakçı'ya çarpıcı yanıt. "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör"

Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla laikliği hedef alan ve Hatay'a Arap yurdu ilan eden Halil Konakçı'nın "şeriat istemeyenler kafirdir" sözlerine tepki gösterdi.

Mustafa Sandal'dan "şeriat istemeyenler kafirdir" diyen Halil Konakçı'ya çarpıcı yanıt. "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair eleştirel paylaşımlarıyla dikkat çeken Mustafa Sandal, pek çok şarkıcının aksine düşüncelerini inandığı şekilde açıklamaktan geri durmayan bir isim...

Yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Sandal bu defa Halil Konakçı'nın şeriat çıkışını hesabına taşıdı ve Konakçı'nın sözlerini eleştirdi.

"ŞERİAT İSTEMEYENLER KAFİRDİR"

Hatay’ı Arap yurdu ilan eden Halil Konakçı skandal açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Konakçı bu sefer de şeriat istemeyenleri kafir ilan etti. Gerçek niyetini açık açık beyan etti.

Konakçı, sosyal medya hesabından paylaştığı vaaz görüntülerinde yeni bir skandala imza attı. Bu kez de "bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" başlığıyla yeni video yayınladı.

Sosyal medyada çok konuşulan ve kullanıcılar tarafından büyük tepki çeken videoda Konakçı;

"Peygamberin emirlerini çiğneyip, sarığına sakalına küfredip, başörtüsüne küfredip hala kendini Müslüman zannetmesin. Acilen Müslümanla kafirin tanımı yapılsın. Dine girmek var, çıkmak da var... Bunu sokacağız akıllarına anlata anlata. Bizim görevimiz beyinlerini çatlatırcasına anlatmak. Müslüman buna denir, kafir buna denir" ifadelerini kullandı.

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MUSTAFA SANDAL'DAN TEPKİ PAYLAŞIMI GELDİ

Konakçı'nın yaptığı açıklamaları gören Mustafa Sandal bu açıklamaya olan tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Başarılı isim şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de kafir olduk öyle mi?

Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör.

Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebette öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler!"

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