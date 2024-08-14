Mustafa Sarıgül 7 hafta sonra ne olacağını açıkladı

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lille Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele uzatmalar sonucunda 1-1 sona erdi.

İlk maçı evinde 2-1 kazanan Lille toplam skorda 3-2’yi bularak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Bu sonuç ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe’nin elenmesi milyonlarca taraftarı hayal kırıklığına uğratırken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den flaş bir paylaşım geldi.

Sarıgül Fenerbahçe’nin elenmesinin sebebinin Mourinho ve oyuncuların tulum peyniri yememesine bağladı.

"7 HAFTA SONRA DURUMUN ZOR"

Sarıgül paylaşımında, “Sevgili Mourinho, Türkiye’ye gelmen değerli ama oyuncuların ve kendin tulum peyniri yemezsen 7 hafta sonra durumun zor şimdiden uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

"VALLAHİ BAŞARILI OLAMAZSIN"

Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Sarıgül yaptığı paylaşımda, “Sevgili Mourinho Türkiye’ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan’da bir çay içeceksin aynı zamanda da tulum peynirinden de yemezsen vallahi başarılı olamazsın” demişti.