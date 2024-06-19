Mustafa Sarıgül bayram etti

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül bayram etti

Millilerimizin zaferi Mustafa Sarıgül'ü coşturdu

Gürcistan karşısında 3-1’lik skorla galip ayrılan A Milli Takım tarihinde ilk kez turnuvaya 3 puanla başladı.

Averaj farkıyla grupta liderlik koltuğuna oturan millilerimiz bu zaferiyle adeta ülkeyi ayağa kaldırdı.

Nefeslerini tutarak karşılaşmayı takip eden milyonlarca taraftar son düdüğün ardından havalara uçtu.

Şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutlayan taraftarlar millilerimize övgüler dizdi.

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Milli takımın bu başarısına bir tebrik de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den geldi. Karşılaşmayı havalimanında izleyen Mustafa Sarıgül millilerimize bir video çekerek teşekkür etti.

Sarıgül sosyal medyadan paylaştığı videoda, “Aslanlarım benim iki bayram yaptık sayenizde helal olsun sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

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