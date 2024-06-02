Mustafa Sarıgül bütün sırrı bozdu!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

İMZAYI ATTI

8-9 Haziran tarihleri arasındaki Olağan Genel Kurul öncesi elini çabuk tutan Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım'da vaadi olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Ülker Stadyumu'nda törende on binlerce taraftarın önünde imzalar atıldı.

MUSTAFA SARIGÜL YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırırken fanatik Galatasaraylı Mustafa Sarıgül'den ilginç bir açıklama geldi.

CHP Erzincan Milletvekili olan Sarıgül Mourinho'ya başarının sırlarını verdi.

TULUM YEMEZSEN BAŞARILI OLAMAZSIN

Sarıgül yaptığı açıklamada, "sevgili Mourinho Türkiye'ye hoşgeldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzican'da bir çay içeceksin aynı zamanda da tulum peynirinden yemezsen vallahi başarılı olamazsın" dedi.