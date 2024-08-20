Mustafa Sarıgül: Dilan Polat’ı kastetmedim

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, hakkındaki kara para aklama ve yasadışı bahis suçları kapsamında tutuklanmış ve 9 ay cezaevinde kalmıştı. Dilan Polat, dün tahliye edildi.

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023’te başlayan operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çiftin şirketleri hakkında MASAK bir rapor hazırlamıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu dahil şüphelilerden 16’sı tutuklanmış, 27 şirkete ise kayyım atanmıştı.

Dilan Polat’ın aylar sonra tahliye edilmesinin ardından kamuoyu bu tahliyeye tepki gösterdi. Özellikle sokak röportajında verdiği bir demeç nedeniyle tutuklanan Dilruba hatırlatılarak, adalete isyan edildi. Sosyal medyada Polat’ın tahliyesine tepkiler gelmeye devem ediyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de söz konusu tahliyeye tepki gösterdi. Sarıgül, “Affet Türkiye'm derken Dilan Polat’ı kastetmedim” dedi. Sarıgül geçmişten bugüne "Affet Türkiye'm" diyerek bazı mahkumların serbest kalmasını talep ediyordu.