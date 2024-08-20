Mustafa Sarıgül: Dilan Polat’ı kastetmedim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül: Dilan Polat’ı kastetmedim

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında kara para aklama suçlaması olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın serbest kalmasının ardından bir paylaşım yaptı. Sarıgül, “Affet Türkiye'm derken Dilan Polat’ı kastetmedim” dedi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, hakkındaki kara para aklama ve yasadışı bahis suçları kapsamında tutuklanmış ve 9 ay cezaevinde kalmıştı. Dilan Polat, dün tahliye edildi.

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023’te başlayan operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çiftin şirketleri hakkında MASAK bir rapor hazırlamıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu dahil şüphelilerden 16’sı tutuklanmış, 27 şirkete ise kayyım atanmıştı.

Dilan Polat’ın aylar sonra tahliye edilmesinin ardından kamuoyu bu tahliyeye tepki gösterdi. Özellikle sokak röportajında verdiği bir demeç nedeniyle tutuklanan Dilruba hatırlatılarak, adalete isyan edildi. Sosyal medyada Polat’ın tahliyesine tepkiler gelmeye devem ediyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de söz konusu tahliyeye tepki gösterdi. Sarıgül, “Affet Türkiye'm derken Dilan Polat’ı kastetmedim” dedi. Sarıgül geçmişten bugüne "Affet Türkiye'm" diyerek bazı mahkumların serbest kalmasını talep ediyordu.

Öne Çıkanlar
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Son Haberler
İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha Gündem
İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha
CHP'nin Can Atalay hamlesine MHP'den cevap Gündem
CHP'nin Can Atalay hamlesine MHP'den cevap
Ehliyet sınavını geçen eşine davullu zurnalı sürpriz Yaşam
Ehliyet sınavını geçen eşine davullu zurnalı sürpriz
Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza Yerel Haberler
Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür Spor
Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür
Bursa'da karaya vuran ölü yunus paniği Yerel Haberler
Bursa'da karaya vuran ölü yunus paniği
Rahatlığın böylesi. 21 yıl hapis cezası vardı araçla gezerken yakalandı Gündem
Rahatlığın böylesi. 21 yıl hapis cezası vardı araçla gezerken yakalandı