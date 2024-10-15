Mustafa Sarıgül Nobel ödülüne itiraz etti! ‘Mehmet Şimşek’e verilmesi lazım’

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik etti. Sarıgül devamında ise ödülün yanlış kişiye verildiğini ifade ederek eleştirel bir dille Mehmet Şimşek’e yüklendi.

Simon Johnson ve James Robinson'la birlikte Nobel Ekonomi ödülünü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu Türkiye’nin gündemine oturdu. Acemoğlu, Türkiye’den Nobeli kazanan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar’ın ardından 3. isim oldu. Daron Acemoğlu’na bir tebrik de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi.

Acemoğlu’nu tebrik eden Sarıgül, daha sonrasında Nobel ödül komisyonuna bir konuda da itirazda bulundu. Sarıgül, her zaman yaptığı gibi aracında seyahat ederken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıgül paylaşımına "Daron Acemoğlu yürekten tebrik ederim. Aslında Nobel’i Mehmet Şimşek Bakanımızın alması gerekirdi" notunu düştü.

Ayrıca Sarıgül’ün ödüle ‘Nobel Ekonomi Ödülü’ yerine ‘Nobel Barış Ödülü’ demesi gözlerden kaçmadı. Sarıgül sosyal medyadan çektiği videoda "Nobel Barış Ödülü'nü Daron hocaya vermişler. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Ancak, büyük bir yanlışlık var. Nobel Barış Ödülü'nün, bu kadar yaptığı çalışmalardan dolayı mutlaka Mehmet Şimşek bakanımıza verilmesi lazım." dedi.